Il Senato USA contro l'invio di sottomarini a Canberra secondo l'AUKUS

Il Senato USA contro l'invio di sottomarini a Canberra secondo l'AUKUS

2023-07-22T14:47+0200

I repubblicani del Comitato per i servizi armati del Senato degli Stati Uniti stanno bloccando l'approvazione per fornire all'Australia tre sottomarini nucleari nell'ambito dell'accordo AUKUS, secondo quanto riportato venerdì dal quotidiano statunitense Politico.Si tratta di sottomarini d'attacco di classe Virginia a propulsione nucleare, come concordato nel patto.Secondo Politico, i repubblicani sostengono che la Casa Bianca dovrebbe aumentare il budget del Pentagono per sostenere l'industria della difesa statunitense abbastanza da soddisfare le esigenze della Marina degli Stati Uniti e dell'Australia. Non hanno menzionato un importo da richiedere, ma hanno affermato che i 3 miliardi di dollari che l'Australia prevede di investire nella base industriale sottomarina statunitense per questa iniziativa non saranno sufficienti.I senatori repubblicani Roger Wicker e Susan Collins hanno in programma di inviare una lettera al presidente Joe Biden nei prossimi giorni per rispondere alle loro preoccupazioni in merito.L'accordo AUKUS, un patto di sicurezza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, è stato lanciato nel settembre 2021 con l'obiettivo di Washington e Londra di fornire a Canberra la tecnologia per ottenere sottomarini con capacità nucleare, che è soprannominato Pilastro 1. Il Pilastro 2 dell'alleanza include lo sviluppo di altre tecnologie, inclusa la produzione di minerali essenziali.Diversi esperti hanno notato che l'AUKUS, insieme al Quad e alle iniziative militari dei paesi occidentali in Asia-Pacifico, hanno lo scopo di aiutare a contenere la Cina e forse anche la Russia.

