Il G20 non riesce a trovare un accordo sul documento finale a causa dell'Ucraina

2023-07-22T15:36+0200

Lo riporta sabato il quotidiano The Economic Times. Citando fonti, il quotidiano informa che circa il 60% del comunicato è stato concordato durante la preparazione della riunione ministeriale.In particolare, permangono disaccordi sul paragrafo sull'Ucraina, che condanna l'azione della Russia, contestato da rappresentanti della Federazione Russa e della Cina. Inoltre, non vi è consenso sulla classificazione del combustibile a idrogeno.L'articolo rileva che i delegati della Repubblica Popolare Cinese hanno sollevato la questione dei criteri per definire i "minerali critici", in cui, in particolare, è consuetudine includere i metalli delle terre rare, nell'estrazione di cui la Cina è leader.I negoziati del gruppo di lavoro si sono svolti dal 19 al 20 luglio. Sabato a Goa, in India, i ministri competenti dei paesi del G20 concluderanno questi negoziati.Il Gruppo dei 20, noto come G20, è un'organizzazione che riunisce i Ministri dell'Economia e i Presidenti delle Banche Centrali di 19 Paesi e dell'Unione Europea. Insieme, queste nazioni costituiscono circa l'80% dell'intera economia globale.

