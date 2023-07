https://it.sputniknews.com/20230722/giamaica-vuole-diventare-una-repubblica-per-non-dipendere-dalla-monarchia-britannica-17380173.html

Giamaica vuole diventare una repubblica per non dipendere dalla monarchia britannica

Giamaica vuole diventare una repubblica per non dipendere dalla monarchia britannica

Le autorità giamaicane vogliono indire il prima possibile un referendum sull'indipendenza dalla monarchia britannica e l'elezione del suo presidente, ha... 22.07.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il ministro per gli affari legali e costituzionali Marlene Malahoo Forte aveva affermato che la Giamaica prevede di tenere un referendum sull'indipendenza dalla monarchia britannica e l'elezione del suo presidente già nel 2024, e chiederà anche scuse e risarcimenti dal Regno Unito per anni di tratta degli schiavi in ​​​​passato."Abbiamo fissato date provvisorie (del referendum - ndr). Vorremmo farlo entro un anno, ma il processo non è lineare", ha detto Holness in un'intervista al quotidiano britannico Mirror.Il primo ministro della Giamaica ha dichiarato di voler tagliare i rapporti con il Regno Unito subito dopo la morte della regina Elisabetta II. Come ha osservato Holness, il processo "si è rallentato" a causa di un lungo periodo di lavoro informativo e di consultazioni con il pubblico. Secondo il giornale, durante una visita informale nel Regno Unito, il primo ministro giamaicano ha confermato che il paese è "sulla buona strada" per diventare una repubblica."In effetti, loro (la famiglia reale - ndr) si sono comportati in modo molto delicato. La famiglia reale e il re hanno detto molto chiaramente che gli stati sovrani nel Commonwealth delle Nazioni dovrebbero decidere da soli tali questioni", ha detto Holness.Il primo ministro giamaicano ha aggiunto che il governo britannico "non si è espresso" sullo svolgimento del referendum.

