In precedenza, Volodymyr Zelensky, parlando a un forum sulla sicurezza ad Aspen, ha definito il ponte di Crimea un obiettivo che dovrebbe essere neutralizzato.A suo avviso, queste dichiarazioni, volte a interrompere la stagione turistica in Crimea, suscitano solo la rabbia e il desiderio dei crimeani di punire i terroristi.Nella notte del 17 luglio, le autorità di Kiev hanno attaccato il ponte di Crimea con due droni navali. Il comitato investigativo russo ha avviato un procedimento penale ai sensi dell'articolo "Atto terroristico". L'esplosione ha danneggiato la parte stradale del ponte, una ragazza è rimasta ferita e i suoi genitori sono morti. Il movimento dei treni sul ponte è stato ripristinato lo stesso giorno, veicoli - in modalità inversa solo lungo l'estrema corsia destra della direzione Taman-Kerch. Il traffico a doppio senso su un lato del ponte dovrebbe essere avviato il 15 settembre, dall'altro entro il 1° novembre. Il flusso del traffico è stato riorientato verso la traversata in traghetto di Kerch e il corridoio terrestre attraverso le nuove regioni della Federazione Russa.

