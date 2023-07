Bulgaria invierà in Ucraina un centinaio di vecchi veicoli da combattimento di fanteria

https://it.sputniknews.com/20230722/bulgaria-inviera-in-ucraina-un-centinaio-di-vecchi-veicoli-da-combattimento-di-fanteria-17378773.html

Venerdì, il parlamento bulgaro ha votato a favore dell'invio in Ucraina di circa 100 vecchi mezzi corazzati, riferisce Sofia Globe. 22.07.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il canale bTV, citando un'iniziativa parlamentare, ha riferito che le autorità bulgare potrebbero trasferire circa 100 veicoli blindati in Ucraina dai magazzini del Ministero degli affari interni."Il 21 luglio, il parlamento bulgaro ha votato a favore dell'invio in Ucraina di circa 100 vecchi veicoli corazzati, insieme ad armi e pezzi di ricambio", ha affermato il giornale.A quanto si apprende, la Bulgaria non ha bisogno di veicoli corazzati per il personale militare, acquistati diversi decenni fa per le forze armate del Ministero degli affari interni. Secondo quanto riportato dal canale tv, il Ministero degli affari interni e l'esercito bulgaro hanno affermato che questa attrezzatura non è rilevante e non è necessaria.148 deputati hanno votato a favore della fornitura, 52 hanno votato contro.

