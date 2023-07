https://it.sputniknews.com/20230722/barca-con-migranti-si-schianta-sulle-rocce-al-largo-del-marocco-6-vittime-17378873.html

Sei migranti sono morti in un incidente in barca al largo del Marocco, riporta l'agenzia Maghreb Arabe Presse, citando le autorità. 22.07.2023, Sputnik Italia

"Sei persone sono annegate dopo che la barca si è schiantata sulle rocce a causa delle difficili condizioni meteorologiche, delle onde alte e della cattiva manovra di un contrabbandiere", afferma il rapporto.Dopo la collisione circa 48 persone sono riuscite a fuggire.L’agenzia osserva che subito dopo aver ricevuto informazioni sull'incidente, rappresentanti delle autorità locali e dei servizi speciali si sono recati sul posto per fornire i primi soccorsi ai migranti sopravvissuti, nonché per estrarre i corpi dei morti.È attualmente in corso un'indagine dettagliata, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

