Putin: l'opinione pubblica ucraina sta cambiando, "sta passando la sbornia"

"Le persone in Ucraina hanno sempre più una domanda, una domanda legittima: 'Per cosa, per gli interessi egoistici di chi, stanno morendo i loro parenti e amici'? Gradualmente, lentamente, ma sta passando la sbornia. Vediamo che anche l'opinione pubblica in Europa sta cambiando", ha detto Putin in una riunione del Consiglio di sicurezza.