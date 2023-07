https://it.sputniknews.com/20230721/pentagono-trafficanti-rubano-le-armi-inviate-in-ucraina-dalloccidente-17377275.html

Pentagono: trafficanti rubano le armi inviate in Ucraina dall'Occidente

Il giornalista investigativo statunitense Seymour Hersh ha affermato all'inizio di quest'anno che l'Occidente è a conoscenza del fatto che le armi che aveva... 21.07.2023, Sputnik Italia

Alcune delle armi e delle attrezzature fornite dall'Occidente destinate alle truppe ucraine sono state rubate da trafficanti di armi, criminali e combattenti volontari prima di essere recuperate l'anno scorso, ha affermato un organo d'informazione militare statunitense che ha ottenuto un rapporto del Pentagono.Il punto vendita ha individuato il rapporto dell'ispettore generale del Pentagono, ottenuto tramite una richiesta del Freedom of Information Act e che ha esaminato il periodo tra febbraio 2022 e settembre 2022.Il rapporto, intitolato DoD [Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti]'s Accountability of Equipment Provided to Ukraine, mostrava che le forze militari americane non erano riuscite a monitorare dove andava a finire gran parte dell'equipaggiamento militare inviato in Ucraina, suggerendo che alcuni equipaggiamenti erano caduti nelle mani di gruppi criminali.Secondo il documento, l'Ufficio per la cooperazione alla difesa degli Stati Uniti (OCD) a Kiev "non è stato in grado di condurre il [monitoraggio dell'uso finale] richiesto delle attrezzature militari che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina nell'anno fiscale 2022".Il documento sosteneva che dopo l'inizio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, la capacità del Pentagono di rintracciare e monitorare tutto l'equipaggiamento militare statunitense consegnato a Kiev, come richiesto ai sensi della legge sul controllo delle esportazioni di armi, ha dovuto affrontare "sfide", a causa della limitata presenza americana in Ucraina.Il rapporto non specifica se le armi e le attrezzature rubate fossero americane, alcuni esempi sono delineati in una sezione altamente redatta del documento che si occupa del tracciamento ucraino delle armi fornite dagli Stati Uniti, secondo il media statunitense.L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno consegnato all'Ucraina un'ampia gamma di armi, tra cui missili Stinger e Javelin, obici, lanciagranate, oltre a milioni di munizioni per armi leggere. Inoltre, i sistemi più avanzati includevano i sistemi missilistici terra-aria avanzati nazionali (NASAMS), i droni Phoenix Ghost di nuova concezione e i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS).A fine aprile, il giornalista investigativo statunitense Seymour Hersh ha detto ai media russi che l'Occidente sa che le armi che consegnano all'Ucraina vengono vendute sul mercato nero, cosa che, secondo questi, i media mainstream hanno cercato di mettere a tacere.Il vincitore del Premio Pulitzer ha aggiunto che "quasi subito, Polonia, Romania [e] altri paesi al confine sono stati inondati di armi" che i paesi occidentali avevano spedito in Ucraina.Secondo il giornalista, le armi includevano "cannoni missilistici a mano" progettati per abbattere aerei da guerra che volano "ad un'altezza considerevole".Le preoccupazioni della RussiaL'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha detto ai giornalisti che Mosca ha "serie preoccupazioni" che parte delle forniture militari statunitensi inviate in Ucraina finisca sul mercato nero.Gli ha fatto eco il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, il quale ha affermato che parte delle armi fornite dall'Occidente all'Ucraina si stanno già diffondendo nella regione del Medio Oriente.Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno intensificato le loro forniture di armi a Kiev poco dopo che la Russia ha lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina. Mosca ha ripetutamente avvertito che l'assistenza militare dell'Occidente a Kiev prolunga il conflitto ucraino e rende i paesi occidentali parti dirette della situazione di stallo, confermando così le accuse secondo cui la NATO sta conducendo una guerra per procura contro Mosca.

