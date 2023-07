https://it.sputniknews.com/20230721/ministero-difesa-russo-attacchi-russi-contro-siti-in-cui-kiev-preparava-atti-terroristici-17378385.html

Ministero Difesa russo: attacchi russi contro siti in cui Kiev preparava atti terroristici

Le forze armate russe hanno colpito siti in ​​Ucraina, in cui si stavano preparando attacchi terroristici con l'uso di droni contro la Russia, ha detto il... 21.07.2023, Sputnik Italia

"La scorsa notte, l'esercito russo ha effettuato attacchi con armi marittime a lungo raggio ad alta precisione in strutture in cui si stavano preparando attacchi terroristici contro la Russia con l'uso di veicoli aerei da combattimento senza pilota", ha affermato il ministero.L'obiettivo degli attacchi è stato raggiunto, tutti i bersagli designati sono stati colpiti, ha concluso il ministero.L'Ucraina ha perso fino a 185 militari nella direzione di Donetsk nelle ultime 24 ore, ha aggiunto il ministero della Difesa russo.Le forze armate russe hanno respinto nove attacchi delle truppe ucraine nella direzione di Donetsk nel periodo specificato, ha affermato il ministero in una nota.Inoltre, la Russia ha respinto tre attacchi dell'Ucraina nella direzione di Krasny Liman, dove Kiev ha perso oltre 100 militari.Le forze armate russe hanno anche respinto un attacco nelle direzioni di Donetsk Sud e Zaporozhye, con Kiev che ha perso oltre 175 militari.

