https://it.sputniknews.com/20230721/ministero-degli-esteri-cinese-non-cambiamo-posizione-sul-conflitto-in-ucraina-17377866.html

Ministero degli Esteri cinese: non cambiamo posizione sul conflitto in Ucraina

Ministero degli Esteri cinese: non cambiamo posizione sul conflitto in Ucraina

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha affermato che il Paese "farà sforzi e continuerà a svolgere un ruolo costruttivo per far avanzare il... 21.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-21T12:57+0200

2023-07-21T12:57+0200

2023-07-21T12:57+0200

cina

russia

conflitto in ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/829/60/8296030_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_988169bd68ef8ec7af2233247066f19f.jpg

Le autorità cinesi assumono una posizione coerente e chiaramente definita riguardo al conflitto in Ucraina. Lo ha detto venerdì il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning:"Sulla crisi ucraina la Cina assume una posizione immutata, il che è anche ovvio", ha detto in un briefing, in risposta alla richiesta di un giornalista occidentale di commentare le misure che Pechino intende prendere se gli oggetti della missione diplomatica cinese vengono danneggiati durante conflitti e scontri, similmente a quanto accaduto a Odessa.Come ha chiarito il diplomatico, la Cina seguirà da vicino la situazione in Ucraina. Secondo Mao Ning, la Cina intende garantire la sicurezza dei suoi cittadini in tutto il mondo.Secondo il ministero degli Esteri cinese, il 20 luglio, alcune esplosioni si sono verificate vicino all'edificio del consolato generale cinese a Odessa. I vetri di alcune finestre sono saltati, le pareti sono state parzialmente danneggiate. Nessuno dei dipendenti della missione diplomatica è rimasto ferito.

https://it.sputniknews.com/20230720/sondaggio-due-terzi-dei-cittadini-usa-contro-linvio-di-bombe-a-grappolo-a-kiev-17375346.html

cina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, russia, conflitto in ucraina