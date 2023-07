https://it.sputniknews.com/20230721/il-ministero-degli-esteri-qatariota-convoca-lambasciatore-svedese-per-i-roghi-del-corano-17377486.html

Il ministero degli esteri qatariota convoca l'ambasciatore svedese per i roghi del Corano

Il ministero degli esteri qatariota convoca l'ambasciatore svedese per i roghi del Corano

21.07.2023

"Il Ministero degli Affari Esteri annuncia che, sulla scia dei continui attacchi contro il Corano e l'Islam, avrebbe convocando l'Ambasciatore del Regno di Svezia nello stato Gautam Bhattacharyya per consegnargli una nota ufficiale di obiezione che include appelli alle autorità svedesi affinché adottino tutte le misure necessarie per fermare queste pratiche atroci", ha detto il ministero in una nota sul sito web.Le recenti proteste avvenute in Svezia, autorizzate dal governo, in cui sono stati dati alle fiamme esemplari dei libro sacro musulmano hanno suscitato forte indignazione nei paesi islamici. Ultimamente, alcuni manifestanti hanno preso d'assalto l'ambasciata di Svezia a Baghdad.Il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson ha affermato che l'autorizzazione è "legittima, ma inappropriata".

