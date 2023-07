https://it.sputniknews.com/20230721/i-paesi-bassi-affermano-che-leu-non-e-pronta-a-confiscare-gli-attivi-russi-congelati-17377034.html

I Paesi Bassi affermano che l'Ue non è pronta a confiscare gli attivi russi congelati

I Paesi Bassi affermano che l'Ue non è pronta a confiscare gli attivi russi congelati

Il consigliere del Primo Ministro dei Paesi Bassi van Leeuwen ha affermato che l'UE non è pronta a trasferire i beni russi congelati in Ucraina. 21.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-21T10:27+0200

2023-07-21T10:27+0200

2023-07-21T17:26+0200

russia

ue

fondi

paesi bassi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/162/74/1627460_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_3cadbdb56f5cc1865908a48727919087.jpg

L'UE non ha ancora raggiunto la fase in cui è in grado di sequestrare i beni russi congelati e "darli all'Ucraina", ha affermato Jeffrey van Leeuwen, consigliere del Primo Ministro olandese per gli affari esteri e la sicurezza.Van Leeuwen ha spiegato che il problema sta nelle "obiezioni tedesche", nonché in una serie di questioni legali che potrebbero essere oggetto di un processo in tribunale.In Europa si sono resi conto che difficilmente saranno in grado di confiscare legalmente i beni russi, e quindi si sono concentrati sull'uso temporaneo di questi fondi. Il primo ministro belga Alexander de Croo ha affermato che l'Unione Europea intende guadagnare 3 miliardi di euro all'anno per l'Ucraina dai beni congelati della Russia.

russia

paesi bassi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ue, fondi, paesi bassi