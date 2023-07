Erdogan vuole discutere dell'accordo sul grano con Putin al più presto

"La cessazione dell'Iniziativa per i cereali del Mar Nero non porterà solo a un aumento dei prezzi alimentari mondiali, ma anche a tutta una serie di conseguenze: dalla carestia in alcune regioni a nuove ondate migratorie. Non esiteremo a prendere iniziative per impedirlo. Penso che discuteremo la questione in dettaglio con Putin e garantiremo la continuazione di questo movimento umanitario. Sappiamo che ha anche certe aspettative nei confronti dei paesi occidentali. Anche gli stati occidentali dovrebbero agire in merito", ha detto Erdogan ai giornalisti, in un'intervista pubblicata venerdì da RT.