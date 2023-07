https://it.sputniknews.com/20230721/borrell-propone-di-dare-20-miliardi-di-euro-di-aiuti-militari-allucraina-17377613.html

Borrell propone di dare 20 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina

Borrell propone di dare 20 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina

Il capo della diplomazia dell'UE Borrell, ha proposto di stanziare all'Ucraina cinque miliardi di euro all'anno per l'assistenza militare, dal Fondo Europeo... 21.07.2023, Sputnik Italia

Secondo questi, ciò indicherà un impegno di sicurezza a lungo termine nei confronti dell'Ucraina. Borrell ha aggiunto che la questione sarà discussa in dettaglio in una riunione ministeriale informale dell'UE in Spagna.Lo strumento europeo per la pace (EPF) fuori bilancio è stato creato dall'UE nel marzo 2021 per aumentare la capacità di prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. Il fondo è stato calcolato nell'ambito di circa 5,7 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.L'anno scorso, i paesi dell'UE hanno deciso di pagare un risarcimento da questo fondo agli stati dell'UE che forniscono assistenza militare all'Ucraina. Ciò ha comportato l'esaurimento del fondo prima del previsto e la necessità di reintegrarlo periodicamente. Al momento è allo studio la questione dello stanziamento di ulteriori 3,5 miliardi di euro per finanziare il fondo.Come ha affermato in precedenza il capo della diplomazia dell'UE, il sostegno di Bruxelles all'Ucraina dovrebbe continuare dopo la fine del conflitto. Borrell ha suggerito che il Fondo Europeo per la Pace, da cui l'UE fornisce assistenza ai partner in diversi paesi del mondo, potrebbe trasformarsi in un "Fondo per la difesa dell'Ucraina". Borrell ha aggiunto che è necessario continuare gli sforzi per modernizzare l'esercito ucraino e addestrare il suo personale militare.

ucraina

