Ambasciatore russo in Italia: impossibile cancellare il rispetto per il popolo italiano

L'ambasciatore russo a Roma, Aleksej Paramonov, ha rilasciato un'intervista alla Repubblica e ha affermato che i russi hanno grande rispetto per il popolo italiano, un fatto che “non può essere cancellato, così come non può essere cancellata la richiesta di convivenza e cooperazione pacifica tra cittadini comuni russi e italiani”.L'ambasciatore ha anche affermato che Italia e Russia hanno una lunga storia di relazioni diplomatiche e di cooperazione, ma che dall'avvio dell'operazione speciale in Ucraina, in generale dal 2014, i rapporti bilaterali sono diventati irriconoscibili.“Oggi la politica italiana nei confronti della Russia praticamente non si discosta in nulla dall’approccio conflittuale degli Stati Uniti e degli altri partner della Nato, del G7 e dell'UE”, ha spiegato l’ambasciatore, secondo cui “è ovvio, che non ci si può aspettare che la politica estera di Roma possa cambiare, poiché l’Italia è saldamente inserita nel sistema delle strutture euro-atlantiche. In quanto tale, l’Italia diventa, volente o dolente, coinvolta in azioni ostili contro Mosca e nella fornitura di armi all’Ucraina, che la trascinano sempre più nel conflitto e allontanano le prospettive di una sua conclusione.L’operazione militare speciale della Russia in Ucraina è un passo obbligato, che non aveva alternative, ma, nonostante tutto, ancora oggi Mosca lascia aperta la porta alle iniziative diplomatiche. La Russia ritiene tuttora possibile cambiare situazione in Ucraina con mezzi diversi da quelli militari e accetta con rispetto qualsiasi proposta di pace da chiunque provenga: il Vaticano, un gruppo di stati africani, Indonesia, Brasile o Cina”.Secondo Paramonov, “diventa sempre più evidente che l’Occidente persevera nella sua sconsiderata e ostinata intenzione di sconfiggere o indebolire ad ogni costo la Russia”.

