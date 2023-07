https://it.sputniknews.com/20230720/sondaggio-due-terzi-dei-cittadini-usa-contro-linvio-di-bombe-a-grappolo-a-kiev-17375346.html

Sondaggio: due terzi dei cittadini USA contro l'invio di bombe a grappolo a Kiev

Due terzi degli americani non supportano l'invio di munizioni a grappolo in Ucraina, secondo un sondaggio congiunto condotto da The Economist e YouGov. 20.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-20T17:38+0200

Secondo il sondaggio, il 42% degli intervistati si oppone a tale mossa, mentre solo il 33% la sostiene. Inoltre, circa la metà degli intervistati vorrebbe che gli Stati Uniti mantenessero lo stesso livello di assistenza a Kiev (29%) o lo aumentassero (23%). D'altra parte, un terzo degli intervistati ha affermato che il livello di assistenza all'Ucraina dovrebbe essere ridotto.Il sondaggio ha rilevato che gli americani sono più scettici che in passato sulla "buona idea" di una potenziale adesione alla NATO per l'Ucraina; Il 42% degli intervistati ha sostenuto tale prospettiva, il 10% in meno rispetto ad aprile.Il sondaggio è stato condotto dal 15 al 18 luglio su un campione casuale di 1.500 adulti statunitensi, utilizzando metodi basati su interviste, con un margine di errore non superiore a 3 punti percentuali.All'inizio di luglio, Washington ha presentato un nuovo pacchetto di assistenza militare per l'Ucraina che include munizioni a grappolo, sostenendo che forniranno utili capacità sul campo di battaglia.Eppure queste armi sono vietate dalla Convenzione sulle munizioni a grappolo, che è stata ratificata da 123 paesi, esclusi Stati Uniti e Ucraina. I funzionari russi hanno sottolineato che gli Stati Uniti hanno effettivamente ammesso di aver commesso un crimine di guerra fornendo a Kiev questo tipo di munizioni.

