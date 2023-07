Pisa, manifestazione anti-NATO all'aeroporto militare

“Vogliamo esprimere tutta la nostra contrarietà al coinvolgimento dell'Italia nel conflitto in Ucraina. Invece di perseguire i nostri interessi e proporci come possibile intermediario, stiamo compromettendo l'economia e la sicurezza nazionale per eseguire gli ordini di Washington. Oggi, come non mai, di fronte al fallimento della controffensiva ucraina e alle nuove provocazioni della NATO con la fornitura di bombe a grappolo e munizioni all'uranio impoverito a Kiev, dovremmo parlare apertamente del fatto che la maggioranza degli italiani è contrario l'invio di armi."