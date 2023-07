https://it.sputniknews.com/20230720/ministero-esteri-russo-chiuso-il-centro-di-coordinazione-dellaccordo-sul-grano-17374053.html

Ministero esteri russo: chiuso il centro di coordinazione dell'accordo sul grano

Ministero esteri russo: chiuso il centro di coordinazione dell'accordo sul grano

Il rappresentante del ministero degli Esteri ha affermato che il centro per il coordinamento che operava nell'ambito dell'accordo sul grano in Turchia ha... 20.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-20T13:46+0200

2023-07-20T13:46+0200

2023-07-20T13:46+0200

maria zakharova

russia

grano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/15831952_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_09773199813072321d1d30a2f880b97d.jpg

Il centro di coordinamento di Istanbul per l'accordo sul grano ha interrotto i suoi lavori, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.Così la Zakharova ha commentato le notizie dei media secondo cui la delegazione russa ha lasciato il centro di coordinamento.Il rappresentante del Ministero degli Affari Esteri ha aggiunto che la Russia, insieme a partner affidabili, continuerà a compiere sforzi attivi e indipendenti per garantire la sicurezza alimentare globale.La Zakharova ha anche commentato la possibile volontà di Bruxelles di sistemare le prospettive di ripresa dell'affare del grano, sottolineando che "un reale miglioramento della situazione è possibile solo se si interverrà sui regolamenti sanzionatori dell'Unione Europea".Allo stesso tempo, ha ricordato che queste modifiche devono essere approvate da tutti i membri dell'UE. Ma, secondo lei, uno scenario del genere è praticamente impossibile, a causa della "forte russofobia nelle famose capitali europee".L'Iniziativa per il Mar Nero, firmata nel 2022 da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, ha cessato di operare il 18 luglio. I suoi termini includevano l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini da tre porti del Mar Nero, tra cui Odessa.Inoltre, il memorandum Russia-ONU, pensato per tre anni, prevedeva di sbloccare l'export di alimenti e fertilizzanti russi, riallacciare la Rosselkhozbank allo SWIFT, riprendere la fornitura di macchine agricole e ricambi, ripristinare il lavoro del condotto di ammoniaca Togliatti-Odessa e altre clausole.Come ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, senza adempiere ai punti del memorandum, "la continuazione dell'accordo sul grano nella forma in cui esisteva ha perso ogni significato". Secondo lui, Mosca considererà la possibilità di tornare all'attuazione dell'accordo se tutti i principi della sua partecipazione, nessuno escluso, saranno presi in considerazione e attuati.

https://it.sputniknews.com/20230720/europa-possibili-ondate-di-migranti-dopo-la-sospensione-dellaccordo-sul-grano-17373854.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

maria zakharova, russia, grano