I mercenari stranieri in Ucraina sono minacciati di ripercussioni per aver diffuso informazioni su alcuni comandanti ucraini "incompetenti", che li stanno mettendo in pericolo, ha detto a una stazione radio australiana un ex-soldato australiano attualmente in servizio con la Legione Internazionale Ucraina.L'ex militare australiano, a cui si faceva riferimento solo con il nominativo "Bush", ha sottolineato l'incompetenza della leadership di alcuni comandanti ucraini, aggiungendo che alcuni mercenari sono stati minacciati col carcere per aver tentato di lasciare l'Ucraina.Il soldato di ventura australiano ha ammesso di "aver visto cose qui fuori che, da un punto di vista militare, sono al di là dell'inaccettabile e che purtroppo stanno danneggiando l'Ucraina" e ha anche sostenuto che alcuni mercenari non erano stati pagati per il loro servizio in Ucraina.La stazione radio australiana ha anche fatto riferimento a un recente scambio registrato, in cui "Bush" avrebbe riferito a un comandante ucraino di un sistema difettoso che rendeva impossibile "svolgere compiti semplici come trasferire uomini da un'unità all'altra".Nella registrazione, "Bush" lamenta anche il fatto che le preoccupazioni dei suoi compagni su particolari comandanti all'interno della Legione Internazionale Ucraina vengano ignorate. "Non continueremo a prestare servizio in un esercito che ci maltratta", ha sentito dire al comandante, che ha reagito ammettendo che i membri della Legione sono arrabbiati e frustrati, secondo la stazione radio australiana.Separatamente, il media ha citato "Bush" per aver affermato che sebbene alcuni membri australiani della Legione Internazionale Ucraina siano più esperti nell'utilizzo dei corazzati da trasporto truppe Bushmasters di fabbricazione australiana, che sono stati recentemente consegnati a Kiev, è loro impedito di utilizzare questi veicoli."Bush" è stato ripreso dall'ex ufficiale dell'esercito australiano Glenn Kolomeitz, che ha detto alla stazione radio australiana che i mercenari stranieri in Ucraina "sono minacciati di prigione e ogni sorta di assurdità", se chiedono di andarsene.Kolomeitz ha descritto alcune delle minacce ricevute dai membri della Legione Internazionale Ucraina come "orrende" e "scioccanti".Questi ha anche accusato i comandanti ucraini di "ignorare la pianificazione e di aver semplicemente inviato truppe, ucraini e occidentali, in queste battaglie senza il beneficio di questi piani operativi". Secondo Kolomeitz, "questo è vedere molte persone uccise con scarso effetto, con scarso effetto sul campo di battaglia".Entrambe le interviste arrivano dopo che la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto ai giornalisti all'inizio di questo mese che Mosca è testimone della massima attività delle compagnie militari private straniere nella zona operativa speciale russa, che sono "coinvolte in crimini commessi da neonazisti ucraini".Le osservazioni hanno fatto seguito alla dichiarazione del Ministero della Difesa russo, secondo cui, dall'inizio dell'operazione militare speciale russa, almeno 11.675 mercenari stranieri provenienti da 84 paesi sono arrivati in Ucraina per combattere contro le forze russe. Attualmente, secondo la dichiarazione, rimangono solo 2.029 mercenari nei ranghi dell'esercito ucraino.Il Ministero della Difesa ha osservato che Kiev ha intensificato il reclutamento di mercenari negli Stati Uniti e in Canada, facilitato dalla CIA e dalle compagnie militari private da essa controllate."Le forze armate russe continueranno a neutralizzare i mercenari stranieri nel corso dell'operazione militare speciale, indipendentemente dalla loro posizione sul territorio dell'Ucraina", ha sottolineato il Ministero della Difesa.

