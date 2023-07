https://it.sputniknews.com/20230720/europa-possibili-ondate-di-migranti-dopo-la-sospensione-dellaccordo-sul-grano-17373854.html

Europa, possibili ondate di migranti dopo la sospensione dell'accordo sul grano

Europa, possibili ondate di migranti dopo la sospensione dell'accordo sul grano

L'Europa, che sarà inondata di migranti provenienti da paesi a basso reddito che fanno affidamento sulle esportazioni di grano da Ucraina e Russia, soffrirà... 20.07.2023

Lunedì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la partecipazione della Russia all'accordo sul grano è stata interrotta con effetto immediato, anche se sarebbe stata ripresa se gli impegni nei confronti di Mosca fossero stati rispettati."L'Europa potrebbe presto sperimentare una devastante crisi migratoria a seguito della decisione della Russia di abbandonare l'accordo. La più grande vittima dell'aumento dei prezzi del grano e della carenza nei paesi in via di sviluppo sarà l'Unione Europea", ha detto Yusuf Alabarda, esperto di politica turco e rappresentante del M5s Strategy Journal, a Sputnik.Anche Eugen Schmidt, del partito Alternativa per la Germania (AfD), commentando per Sputnik, ha previsto un impatto disastroso della sospensione dell'accordo per l'Unione Europea."Sfortunatamente, i paesi occidentali stanno deliberatamente provocando la fame nelle regioni dipendenti dalle forniture di grano ucraino e russo, il che inevitabilmente inciterà enormi masse affamate a prendere d'assalto i confini europei", ha affermato Schmidt.Il legislatore tedesco ha aggiunto che oggi l'Europa, e in particolare la Germania, non è indipendente nella sua politica estera e agisce solo nell'interesse di "forze esterne, il che ha un effetto estremamente negativo sullo stato delle cose nella stessa Germania".Poiché diverse nazioni europee chiave, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria, hanno già invitato la Russia a ripristinare la sua partecipazione all'iniziativa sul grano, l'esperto le ha invitate ad assumersi la responsabilità per loro conto della sospensione dell'accordo, siccome le richieste della Russia non sono state soddisfatte.L'esperto politico turco ha anche espresso l'opinione che prima o poi gli stati europei saranno costretti a sedersi al tavolo dei negoziati con la Russia in merito alla sua partecipazione all'accordo, prevedendo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan giocherà un ruolo importante nel suo rinnovo."Il signor Erdogan, dal mio punto di vista, spingerà l'Europa, mostrerà loro che le promesse fatte alla Russia dovrebbero essere mantenute prima di tutto dagli europei".L'accordo sul grano tra Russia e Ucraina è stato mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia nel luglio 2022, per facilitare l'esportazione di grano e fertilizzanti dai porti del Mar Nero nel bel mezzo delle ostilità. Nonostante abbia accettato da allora diverse proroghe dell'accordo, Mosca aveva indicato che la parte dell'accordo relativa all'agevolazione delle esportazioni russe di cereali e fertilizzanti non era stata rispettata.

