L'esercito russo ha lanciato nuovi attacchi di rappresaglia nelle aree di produzione e stoccaggio di droni ucraini, ha affermato il ministero della Difesa.

"Stasera, le forze armate della Federazione Russa hanno continuato a sferrare attacchi di rappresaglia con armi navali e aeree ad alta precisione contro le fabbriche per la produzione e siti di stoccaggio per imbarcazioni senza equipaggio nelle aree della città di Odessa e Ilyichevsk, nella regione di Odessa", ha detto il ministero.Inoltre, nell'area della città di Nikolaev, sono state distrutte infrastrutture per il carburante e depositi di munizioni delle forze armate ucraine.Martedì, anche il ministero della Difesa ha riferito di aver colpito obiettivi nell'area di Odessa e Nikolaev. Questo è stato un colpo di rappresaglia dopo l'attacco terroristico commesso dal regime di Kiev sul ponte di Crimea.Nella notte del 17 luglio, l'Ucraina ha attaccato il ponte con due droni di superficie. Due persone sono morte: una coppia sposata della regione di Belgorod, la loro figlia di 14 anni è stata ricoverata in ospedale per ferite. Sulla parte automobilistica del ponte, la campata verso Kerch è stata distrutta. Si prevede di ripristinare il traffico nei due sensi su questo tratto a settembre.Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l'incidente insensato dal punto di vista militare e un crimine crudele. Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale sull'attacco.

