Armi all'Ucraina, l'Occidente passa dalle forniture alla manutenzione

Armi all'Ucraina, l'Occidente passa dalle forniture alla manutenzione

Il centro dell'attenzione dell'Occidente si sta spostando dal fornire all'Ucraina nuove armi alla riparazione di quelle già consegnate. Lo riporta mercoledì il quotidiano Politico, citando una fonte del Pentagono.Secondo questa, l'Occidente, nel tentativo di aumentare il potenziale militare di Kiev, ha spostato la sua attenzione sulla riparazione e manutenzione delle armi fornite alle Forze Armate dell'Ucraina, poiché ritiene che il conflitto potrebbe durare mesi o addirittura anni. L'articolo ricorda che gli alleati occidentali dell'Ucraina hanno ripetutamente espresso la preoccupazione che la capacità di garantire il funzionamento delle attrezzature trasferite sia molto inferiore a quanto dettato dalla situazione sul campo di battaglia. Ora, di fronte alla controffensiva e ai tentativi di cacciare i soldati russi, questo problema si è fatto ancora più acuto, scrive il quotidiano.L'Ucraina è da tempo preoccupata per le condizioni di molti sistemi d'armamento che le vengono trasferiti dai magazzini degli Stati Uniti e degli alleati, poiché alcuni di essi arrivano in condizioni che richiedono riparazioni. Inoltre, l'Ucraina è costretta a inviare le sue attrezzature per le riparazioni in paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca, dopodiché le armi "partono per un lungo viaggio", osserva Politico.La controffensiva si è rivelata difficile per le Forze Armate dell'Ucraina e, tra l'altro, ha comportato la perdita di alcuni veicoli da combattimento della fanteria americana Bradley e danni ai carri armati Leopard tedeschi, ricorda il quotidiano, sottolineando che se possono essere riparati, allora questo dovrebbe essere un massima priorità. La situazione è complicata dalla burocrazia e dalle realtà politiche di ogni singolo paese, scrive Politico, ricordando che Berlino e Varsavia non hanno ancora deciso di istituire un centro in Polonia per la riparazione e la manutenzione dei carri armati Leopard forniti all'Ucraina.

