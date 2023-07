https://it.sputniknews.com/20230720/al-via-le-esercitazioni-congiunte-tra-russia-e-cina-nel-mar-del-giappone-17374209.html

Al via le esercitazioni congiunte tra Russia e Cina nel Mar del Giappone

Il Ministero della Difesa ha annunciato l'inizio delle esercitazioni militari russo-cinesi "Nord/Interazione" nel Mar del Giappone. 20.07.2023, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/14951876_0:16:1627:931_1920x0_80_0_0_5aba89ffecb225b5fc56de5f28eb4a73.jpg

Sono iniziate nelle acque del Mar del Giappone le esercitazioni navali congiunte russo-cinesi "Nord/Interazione - 2023", che dureranno dal 20 al 23 luglio, ha riferito il ministero della Difesa russo.Le esercitazioni si svolgono per sviluppare la cooperazione navale tra i due paesi. Dovrebbero contribuire alla stabilità e alla pace nella regione Asia-Pacifico.Si prevede inoltre di elaborare la sicurezza delle comunicazioni nel Mar del Giappone e nel cielo sopra di esso. Avrà luogo il fuoco congiunto dell'artiglieria, ha riferito il ministero della Difesa su Telegram.Da parte russa, sotto la guida del contrammiraglio Valery Kazakov, comandante della flottiglia del Primorsky, prendono parte le diverse forze della flotta del Pacifico, le grandi navi antisommergibili Admiral Tributs e Admiral Panteleev, le corvette Eroe della Federazione Russa Aldar Tsydenzhapov e Tuonante, così navi di sicurezza.Da parte cinese partecipano i cacciatorpediniere Qiqihar e Guiyang, le navi pattuglia Zaozhuang e Rizhao, la complessa nave da rifornimento Taihu. Le navi della marina dell'esercito cinese sono guidate dal contrammiraglio Qiu Wansheng, vice comandante della flotta del Mare del NordInoltre, nell'esercitazione sono coinvolti più di 30 velivoli dell'aviazione navale russa e cinese. A bordo del cacciatorpediniere Qiqihar è stato formato un quartier generale congiunto per la leadership generale.I media statunitensi hanno riferito che Russia e Cina nel 2022 hanno tenuto un numero record di esercitazioni militari congiunte negli ultimi 20 anni. All'inizio di luglio, il ministro della Difesa cinese Li Shangfu, durante un incontro con il comandante in capo della Marina russa, ammiraglio Nikolay Evmenov, ha annunciato il desiderio di Pechino di espandere la cooperazione con la Russia in ambito militare.

