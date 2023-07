https://it.sputniknews.com/20230719/sos-navigli-ogni-anno-20-tonnellate-di-rifiuti-finiscono-in-acqua-17372319.html

Sos Navigli: ogni anno 20 tonnellate di rifiuti finiscono in acqua

Sos Navigli: ogni anno 20 tonnellate di rifiuti finiscono in acqua

Dal 2018 sono circa 20 le tonnellate all'anno di rifiuti che vengono raccolti lungo il percorso (Darsena esclusa) con una punta di 40 tonnellate riversate e... 19.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-19T10:14+0200

2023-07-19T10:14+0200

2023-07-19T10:14+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/11491907_0:409:900:915_1920x0_80_0_0_17099eb2b348bd6b5c477378a4bee31f.jpg

Dal 2018 sono circa 20 le tonnellate all'anno di rifiuti che vengono raccolti lungo il percorso (Darsena esclusa) con una punta di 40 tonnellate riversate e recuperate l'anno scorso per via dell'asciutta prolungata dei Navigli. Tutto ciò, oltre a deturpare il paesaggio cittadino va inutilmente a sporcare le acque dei Navigli che sono invece di buona qualità, come attestato da Arpa Lombardia e dalle indagini effettuate periodicamente.Il progetto promosso dal Rotary Club Milano "We love Navigli" per difendere le storiche vie d'acqua punta non solo alla pulizia ma anche alla sensibilizzazione dei cittadini, e quindi alla prevenzione.Gli strumenti per farlo sono una campagna informativa con migliaia di locandine e cartoline consegnate a tutti i locali lungo le sponde e che invitano i giovani a mantenere comportamenti civili, e la distribuzione gratuita di migliaia di spille ispirate a questa iniziativa.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia