https://it.sputniknews.com/20230719/milley-allucraina-servirebbero-anni-e-miliardi-di-dollari-per-eguagliare-la-potenza-aerea-russa-17372909.html

Milley: all’Ucraina servirebbero anni e miliardi di dollari per eguagliare la potenza aerea russa

Milley: all’Ucraina servirebbero anni e miliardi di dollari per eguagliare la potenza aerea russa

Invece di fornire all'Ucraina aerei costosi, Milley suggerisce di concentrarsi sulle difese aeree, sul blocco e sulle manovre offensive di armi combinate. 19.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-19T15:45+0200

2023-07-19T15:45+0200

2023-07-19T15:46+0200

ucraina

russia

usa

pentagono

mark milley

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/9898972_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fdb8f812c79cfb151e44d48f7ad0945.jpg

Ci vorrebbero anni e miliardi di dollari affinché l'Occidente possa aiutare l'Ucraina ad eguagliare la flotta russa di aerei di quarta e quinta generazione, addestrare i piloti ucraini ed eseguire le manutenzioni necessarie, ha detto martedì il Presidente dello Stato Maggiore congiunto americano Mark Milley.Invece di fornire all'Ucraina aerei costosi, Milley suggerisce di concentrarsi sulle difese aeree, sul blocco e sulle manovre offensive di armi combinate, cioè sull'artiglieria, nonché sull'artiglieria a lungo e corto raggio. Domenica, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha dichiarato che gli Stati Uniti permetteranno ai loro partner europei di iniziare ad addestrare i piloti ucraini a pilotare i jet da combattimento F-16 e forniranno gli strumenti necessari a tale scopo, mentre la tempistica per quando i jet raggiungeranno l'Ucraina rimane ancora poco chiara. All'inizio di luglio, il Direttore dello Stato Maggiore del Pentagono per le Operazioni, il Tenente Gen. Douglas Sims II, ha affermato che le condizioni sul campo di battaglia in Ucraina non sono "ideali" per l'utilizzo dei jet da combattimento F-16, dato che la Russia continua a possedere alte capacità di difesa aerea.

ucraina

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia, usa, pentagono, mark milley