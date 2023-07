https://it.sputniknews.com/20230719/lula-sostiene-che-il-mondo-ne-abbia-abbastanza-del-conflitto-in-ucraina-17373025.html

Lula sostiene che il mondo ne abbia abbastanza del conflitto in Ucraina

Lula sostiene che il mondo ne abbia abbastanza del conflitto in Ucraina

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha detto oggi alla stampa che sono parecchie le nazioni che iniziano ad essere stanche del conflitto in... 19.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-19T13:41+0200

2023-07-19T13:41+0200

2023-07-19T13:41+0200

la situazione in ucraina

luiz inácio lula da silva

ucraina

brasile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/225/64/2256458_0:181:3523:2162_1920x0_80_0_0_595c2d66d948b439a10f54ee1a7ee2ad.jpg

Lula da Silva, che per questo è stato criticato dai Paesi dell’UE, non ha accettato la linea dura nei confronti della Russia, insieme a Cuba Venezuela, nonché ovviamente Nicaragua, unica nazione a non firmare la dichiarazione finale del CELAC che parla di guerra della Russia contro l’Ucraina. Il presidente brasiliano ha anche criticato il leader cileno Gabriel Borich, 37 anni, per la sua posizione sul conflitto in Ucraina. Borich ha invitato i leader latinoamericani a condannare inequivocabilmente l'operazione speciale della Russia, affermando che la Russia ha violato il diritto internazionale e ha sostenendo che "oggi è l'Ucraina e domani potrebbe essere chiunque di noi".

ucraina

brasile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

luiz inácio lula da silva, ucraina, brasile