Le forze armate ucraine intensificano i bombardamenti sugli insediamenti della DPR

"Abbiamo registrato una certa attivazione da parte del nemico. Prima di tutto, questo non è nemmeno legato alle azioni sulla linea del fronte, dove continua il confronto posizionale, ma al bombardamento dei nostri insediamenti. Non si tratta solo di Donetsk, ma anche di Makeevka, Gorlovka e Yasynovataya. Cioè, il nemico ha davvero aumentato il numero di bombardamenti sui nostri insediamenti... Soprattutto nel momento in cui al fronte la situazione sta peggiorando", ha detto Pushilin osservando che a seguito dei bombardamenti ci sono state vittime, sono state danneggiate case residenziali e strutture civili.