Il capo dell'MI6 esorta i russi a cooperare, il ministero degli Esteri risponde

Richard Moore, che ha invitato i russi a collaborare con il servizio di intelligence e a porre fine allo "spargimento di sangue". 19.07.2023, Sputnik Italia

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha risposto nel suo canale Telegram al capo dell'MI6 britannico Richard Moore, che ha invitato i russi a collaborare con il servizio di intelligence e a porre fine allo "spargimento di sangue". La portavoce ha anche ricordato le parole di Moore che aveva invitato i russi a cooperare con i servizi di intelligence e a porre fine allo 'spargimento di sangue'. Secondo il capo dell’intelligence britannica la Russia avrebbe poche possibilità di ripristinare la sua posizione in Ucraina. Zakharova ha citato le parole di Moore quando, rivolgendosi ai russi li ha incitati a "fare ciò che altri hanno fatto negli ultimi 18 mesi” per unirsi alla causa dell’intelligence britannica. "La nostra porta è sempre aperta. I vostri segreti saranno al sicuro", aveva detto.Condannato in Russia per tradimento di Stato, l'ex ufficiale della GRU (Direttorato generale per le informazioni militari) Sergei Skripal e sua figlia Yulia vennero avvelenati a Salisbury nel marzo 2018, scatenando uno scandalo internazionale. Scotland Yard confermò poi che un altro uomo e un'altra donna erano stati avvelenati con la stessa sostanza degli Skripal. La vittima dell'avvelenamento Dawn Sturges, 44 anni, è morta al Salisbury District Hospital l'8 luglio. Londra ritiene che lo Stato russo sia coinvolto nell'avvelenamento degli Skripal con la sostanza A234 e che la Sturges sia stata una vittima accidentale. Mosca lo nega categoricamente. Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che il 'caso Skripal' sta cadendo a pezzi a causa della mancanza di prove della colpevolezza della Russia. Il Ministero degli Esteri russo ha inviato decine di note diplomatiche al Ministero degli Esteri britannico, chiedendo che alla Russia sia consentito l'accesso alle indagini e ai cittadini russi coinvolti, oltre a richiedere assistenza legale e proposte di cooperazione, compresa un'indagine congiunta.

