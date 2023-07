https://it.sputniknews.com/20230719/difesa-russa-dal-20-luglio-le-navi-dirette-ai-porti-ucraini-saranno-considerate-vettori-militari-17373365.html

Difesa russa: dal 20 luglio le navi dirette ai porti ucraini saranno considerate vettori militari

Difesa russa: dal 20 luglio le navi dirette ai porti ucraini saranno considerate vettori militari

Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in una nota. 19.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-19T17:27+0200

2023-07-19T17:27+0200

2023-07-19T17:27+0200

russia

mar nero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/371/62/3716210_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_18a8dfb4ef50003189fdfd4def1a9ba5.jpg

Dalla mezzanotte del 20 luglio, tutte le navi che navigano nelle acque del Mar Nero verso i porti ucraini saranno considerate potenziali vettori di carichi militari, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Inoltre, alcune aree nelle parti nord-occidentali e sud-orientali delle acque internazionali del Mar Nero sono state dichiarate temporaneamente pericolose per la navigazione. "Gli avvisi informativi relativi al ritiro delle garanzie di sicurezza per i naviganti sono stati emessi in conformità con la procedura stabilita", ha aggiunto il ministero della Difesa.

https://it.sputniknews.com/20230717/cremlino-laccordo-sul-grano-e-interrotto-17369279.html

russia

mar nero

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mar nero