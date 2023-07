https://it.sputniknews.com/20230719/crimea-prevista-levacuazione-temporanea-dallarea-vicina-al-poligono-in-fiamme-17372215.html

Crimea, prevista l’evacuazione temporanea dall'area vicina al poligono in fiamme

Crimea, prevista l’evacuazione temporanea dall'area vicina al poligono in fiamme

Le autorità hanno in programma di evacuare più di duemila persone da quattro insediamenti situati vicino al poligono in fiamme in Crimea, ha dichiarato il capo... 19.07.2023, Sputnik Italia

In precedenza lo stesso Aksyonov aveva detto che un tratto dell'autostrada 'Tavrida' in Crimea era stato bloccato a causa dell'incendio al campo di addestramento militare nel distretto di Kirov.Sono stati approntati autobus interregionali per bypassare il tratto bloccato. Secondo Lukashenko, il trasporto ferroviario funziona normalmente. Anche i posti di blocco nel nord della penisola "Armyansk", "Dzhankoy" e "Perekop" funzionano normalmente. Il movimento delle auto attraverso il ponte di Crimea viene effettuato su una sola carreggiata. È stata istituita una sede operativa per la risposta alle emergenze, diretta da Aksyonov.

