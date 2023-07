https://it.sputniknews.com/20230719/corriere-ucraina-al-collasso-demografico-gli-abitanti-scendono-da-52-a-meno-di-30-milioni--17372414.html

Corriere: Ucraina al collasso demografico, gli abitanti scendono da 52 a meno di 30 milioni

Nel 1991, appena presa l’indipendenza dopo il crollo dell’Unione Sovietica, secondo i dati ufficiali, l’Ucraina contava 52 milioni di abitanti. 19.07.2023, Sputnik Italia

Nel 1991, appena presa l’indipendenza dopo il crollo dell’Unione Sovietica, secondo i dati ufficiali, l’Ucraina contava 52 milioni di abitanti. Al censimento del 2001 erano già scesi a 48,5 milioni. Prima del 24 febbraio 2022 si stima fossero già scesi a 42 milioni. Dopo l’inizio dell’Operazione Speciale c’è stato un crollo, riporta il Corriere della Sera.Fino al 24 febbraio 2022 la diminuzione della popolazione non era del tutto incompatibile con diminuzioni viste in altri paesi ex URSS dopo la caduta sovietica, subito dopo quella data invece, il crollo è stato verticale. Nonostante il governo di Kiev abbia da subito vietato l’espatrio degli uomini di età compresa tra i 18 e 65 anni, vi è stata una fuga di massa all’estero di donne e bambini, tanto che si stima che la popolazione residente sia scesa ora tra i 28 e i 31 milioni, precisa il giornale.A questo si aggiunga un tasso di natalità ai minimi storici (tasso fertilità per donna 0,7%), e il quadro demografico strutturale del Paese risulterà chiaro e inquietante. Il rettore della facoltà di Scienze Politiche di Kiev, Alexander Demenchuk, ha spiegato al Corriere della Sera che la cosa grave è che la perdita di giovani e la mancanza di bambini taglia le possibilità di ricostruzione e di futuro. Ad essersene andate, sono per altro soprattutto giovani donne delle classi medio alte con ottimi tassi di scolarizzazione che spesso non intendono tornare in Patria, il che è presagio di una involuzione demografica ancora più grave e che rischia la cronicità.

