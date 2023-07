https://it.sputniknews.com/20230718/usa-stanzieranno-altri-250-milioni-di-dollari-allucraina-dopo-il-termine-dellaccordo-sul-grano-17371902.html

USA stanzieranno altri 250 milioni di dollari all'Ucraina dopo il termine dell'accordo sul grano

Gli Stati Uniti stanzieranno altri 250 milioni di dollari all'Ucraina per sostenere l'agricoltura in seguito alla decisione della Federazione Russa di... 18.07.2023, Sputnik Italia

In totale, il governo degli Stati Uniti fornirà all'Ucraina 350 milioni di dollari nell'ambito di questo programma. I fondi, come specificato, saranno stanziati per aiutare gli agricoltori a produrre, immagazzinare ed esportare prodotti e cereali nei mercati mondiali. Si osserva che la decisione della Russia di porre fine all'iniziativa sui cereali del Mar Nero "ha ridotto drasticamente la quantità di grano che l'Ucraina è in grado di fornire al mondo".Lunedì la Russia ha notificato a Turchia, Ucraina e Nazioni Unite di essere contraria all'estensione dell'accordo sul grano. Ciò significa il ritiro delle garanzie russe per la sicurezza della navigazione e la riduzione del corridoio umanitario marittimo nel Mar Nero nordoccidentale. Per questa zona è in fase di ripristino il regime temporaneamente pericoloso per la navigazione. Pertanto, senza la partecipazione della Russia, la Black Sea Grain Initiative ha cessato di funzionare dal 18 luglio.

