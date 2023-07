Sventato l'attacco terrorista ucraino con droni contro la Crimea - ministero della Difesa russo

https://it.sputniknews.com/20230718/sventato-lattacco-terrorista-ucraino-con-droni-contro-la-crimea---ministero-della-difesa-russo-17370760.html

L'ultimo tentativo da parte dell'Ucraina di prendere di mira obiettivi civili in Crimea con i droni arriva dopo l'attacco terroristico di lunedì sul ponte di Crimea con due droni di superficie marittima, effettuato dal regime di Kiev. Due adulti sono stati uccisi nell'attacco e una ragazza ha riportato gravi ferite. Il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico in Crimea utilizzando 28 veicoli aerei senza pilota (UAV) è stato sventato durante la notte, ha annunciato il Ministero della Difesa russo questa mattina. Diciassette droni ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea, ha detto il Ministero della Difesa. Altri undici droni, soppressi da mezzi di guerra elettronica, si sono schiantati senza raggiungere il loro obiettivo. L'attacco non ha provocato vittime o danni, ha aggiunto il Ministero della Difesa. In precedenza, anche Sergey Aksyonov, capo della Crimea, ha riferito su Telegram che è stato sventato un attacco di droni nella parte orientale della Crimea. Il 17 luglio, il Comitato Nazionale Antiterrorismo russo ha dichiarato che Kiev ha effettuato un attacco terroristico sul Ponte di Crimea utilizzando due droni di superficie marittimi. La carreggiata del ponte ha subito danni, mentre le strutture delle campate sono rimaste "sui loro supporti", secondo il Ministero dei Trasporti. Sergei Aksyonov, il capo della Crimea, ha annunciato la sospensione del traffico sul Ponte di Crimea a causa dell'incidente vicino al 145° pilone dal lato della Regione di Krasnodar. Due persone che stavano attraversando il ponte con il loro veicolo al momento dell'attacco sono morte, mentre la loro figlia adolescente è rimasta ferita. Più tardi nel corso della giornata, il Ministero degli Esteri della Russia ha rilasciato una dichiarazione, condannando l'attacco al Ponte di Crimea da parte di Kiev. La decisione di colpire l'infrastruttura critica è stata presa dai funzionari ucraini, dai loro militari e con la partecipazione dei servizi speciali degli Stati Uniti e del Regno Unito, ha aggiunto il Ministero in una dichiarazione. "L'attacco di oggi al Ponte di Crimea è stato commesso dal regime di Kiev. Questo regime è terrorista e ha tutti i segni di un gruppo criminale organizzato internazionale", ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova su Telegram.

