https://it.sputniknews.com/20230718/segretario-generale-della-nato-incontrera-il-presidente-serbo-a-bruxelles-17372129.html

Segretario generale della NATO incontrerà il presidente serbo a Bruxelles

Segretario generale della NATO incontrerà il presidente serbo a Bruxelles

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg riceverà il presidente serbo Aleksandar Vucic a Bruxelles mercoledì 19 luglio, ha riferito il servizio... 18.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-18T19:39+0200

2023-07-18T19:39+0200

2023-07-18T19:39+0200

serbia

nato

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/9619164_0:127:2852:1731_1920x0_80_0_0_6f1830bb97e4ddda71af458996957f52.jpg

Alle 19.00 è attesa una dichiarazione congiunta di Stoltenberg e Vucic per i giornalisti.Il segretario generale della NATO al vertice dell'alleanza a Vilnius l'11 e 12 luglio ha dichiarato di essere pronto a incontrare il presidente serbo Aleksandar Vucic per discutere della crisi in Kosovo. Ha anche ripetutamente sottolineato la preoccupazione del blocco per le tensioni nella regione.

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

serbia, nato, politica, difesa