https://it.sputniknews.com/20230718/i-bambini-dellucraina-continueranno-a-morire-per-anni-a-causa-delle-bombe-a-grappolo-americane-17371034.html

“I bambini dell'Ucraina continueranno a morire per anni a causa delle bombe a grappolo americane”

“I bambini dell'Ucraina continueranno a morire per anni a causa delle bombe a grappolo americane”

Migliaia di civili ucraini, soprattutto bambini, moriranno a causa delle bombe a grappolo inesplose fornite dagli Stati Uniti al regime di Kiev nei prossimi... 18.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-18T11:19+0200

2023-07-18T11:19+0200

2023-07-18T11:19+0200

la situazione in ucraina

ucraina

bomba

armamenti

vittime

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/07/08/17348682_0:114:2700:1633_1920x0_80_0_0_19405ccbebc81c9244700c340bac0bf3.jpg

"Tra il 5% e il 30% di queste bombe non esplodono subito", ha detto Caldicott, fondatrice del Nobel Peace Prize-winning Physicians for Social Responsibility. Le armi sono state espressamente progettate per causare una perdita indiscriminata di vite umane e orribili ferite su un'ampia area, indipendentemente da chi o cosa fosse il bersaglio, ha spiegato Caldicott. I proiettili bomba, ha aggiunto, sono colorati di giallo e hanno la forma di una lattina di bibita e sono quindi attraenti per i bambini. Caldicott ha detto che si stima che oltre 5.000 bombe a grappolo inesplose possano essere disseminate in tutto l'Afghanistan - questa situazione potrebbe quindi essere la stessa in Ucraina in futuro. La preoccupazione per la fornitura di armi a grappolo è stata espressa anche dal Portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari Saviano Abreu. Ha detto a Sputnik che i danni delle munizioni a grappolo alla popolazione civile sono ben documentati.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, bomba, armamenti, vittime