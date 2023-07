https://it.sputniknews.com/20230718/cremlino-russia-disponibile-a-fornire-gratuitamente-grano-ai-paesi-bisognosi-17371467.html

Cremlino: Russia disponibile a fornire gratuitamente grano ai Paesi bisognosi

Cremlino: Russia disponibile a fornire gratuitamente grano ai Paesi bisognosi

La Russia è tuttora pronta a sostituire gratuitamente la fornitura di grano ucraino per i Paesi bisognosi dopo il ritiro dall'accordo sul grano, ha dichiarato... 18.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-18T14:01+0200

2023-07-18T14:01+0200

2023-07-18T14:01+0200

russia

africa

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/853/21/8532162_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1952fc0f3deaa5400c03aa2dc32035b4.jpg

Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che il tema delle forniture di grano dalla Russia in Africa sarà discusso al prossimo vertice di San Pietroburgo alla fine di luglio. L'Iniziativa del Mar Nero, che è stata firmata dai rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU il 22 luglio 2022, prevedeva l'esportazione di grano e alimenti ucraini, nonché di fertilizzanti attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa. Il Centro di Coordinamento Congiunto di Istanbul era incaricato di coordinare il movimento delle navi. Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che l'Occidente importa per sé la maggior parte del grano ucraino, senza reindirizzarlo verso i Paesi africani bisognosi.L'iniziativa del grano era parte integrante dell'accordo pacchetto. La seconda parte - un memorandum Russia-ONU di tre anni - prevedeva lo sblocco delle esportazioni russe di alimenti e fertilizzanti, con i compiti principali che includevano la riconnessione di Rosselkhozbank a SWIFT, la ripresa delle consegne di macchinari agricoli, parti di ricambio e assistenza, il ripristino dell'oleodotto di ammoniaca Togliatti-Odessa e una serie di altre misure. Come ha notato Mosca, questa parte del pacchetto non è stata attuata.

russia

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, africa, politica, economia