Bach: non prevedo problemi da autorità francesi su partecipazione dei russi alle Olimpiadi del 2024

Il presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO) Thomas Bach ha dichiarato di non aspettarsi problemi dalle autorità francesi riguardo alla possibile... 18.07.2023, Sputnik Italia

In precedenza, i media hanno riferito che il CIO ha abbandonato i piani per organizzare tornei di qualificazione per i Giochi Olimpici di Londra a causa della posizione delle autorità britanniche nei confronti degli atleti russi."Aderiamo agli stessi approcci, il presidente francese ha firmato la dichiarazione del G7 a sostegno della nostra posizione su questo tema. Molti eventi si sono svolti in Francia, a cui hanno partecipato atleti con passaporto russo e bielorusso. Non vedo alcun problema al momento", ha detto Bach durante la tavola rotonda con i media.Allo stesso tempo, martedì la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo ha approvato un rapporto che invita il Comitato olimpico internazionale a non autorizzare la partecipazione degli atleti bielorussi e russi alle Olimpiadi del 2024."I deputati chiedono al Comitato olimpico internazionale e ad altre federazioni sportive internazionali di impedire agli atleti della Bielorussia e della Federazione russa di partecipare ai Giochi olimpici del 2024 a Parigi o a qualsiasi altro evento sportivo internazionale", afferma il comunicato sul sito web del Parlamento europeo.

