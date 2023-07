https://it.sputniknews.com/20230718/49-nazioni-africane-hanno-gia-confermato-la-loro-partecipazione-al-vertice-russia-africa-17371362.html

49 nazioni africane hanno già confermato la loro partecipazione al vertice Russia-Africa

Ad oggi, la Russia ha ricevuto la conferma della partecipazione al vertice Russia-Africa da parte di 49 Paesi, ha dichiarato stamane in conferenza stampa... 18.07.2023, Sputnik Italia

Secondo Polyakov, un tale approccio da parte dell'Africa dimostra un fermo impegno a sviluppare le relazioni con la Russia, nonostante le pressioni senza precedenti dell'Occidente. Il funzionario ha aggiunto che gli ultimi preparativi per il vertice sono in corso. Il secondo vertice e forum economico Russia-Africa è previsto per il 27-28 luglio a San Pietroburgo. La prima volta l'evento si era tenuto nell'ottobre 2019 a Sochi con il motto "Per la pace, la sicurezza e lo sviluppo".

