https://it.sputniknews.com/20230717/ue-e-america-latina-hanno-divergenze-sullucraina-nel-documento-finale-del-vertice-ue-celac-17370031.html

UE e America Latina hanno divergenze sull'Ucraina nel documento finale del vertice UE-CELAC

UE e America Latina hanno divergenze sull'Ucraina nel documento finale del vertice UE-CELAC

I leader dei Paesi dell'Unione Europea e della Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC) non riescono a trovare una formulazione comune... 17.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-17T16:55+0200

2023-07-17T16:55+0200

2023-07-17T16:55+0200

ue

america latina

ucraina

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/9663809_0:11:3077:1741_1920x0_80_0_0_dff6e39bd3dd3ffdd70be00d2a83eab6.jpg

Il contenuto della sezione dedicata alla questione ucraina provoca polemiche tra i diplomatici europei e latinoamericani. L'UE vuole che il documento contenga una ferma condanna del conflitto in Ucraina e chieda "un ritiro completo e incondizionato" delle truppe russe.I paesi latinoamericani, a loro volta, preferiscono "esprimere preoccupazione" per il conflitto e sostenere gli sforzi per un'immediata cessazione delle ostilità, afferma la bozza della dichiarazione.In precedenza, il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avevano promesso di lavorare con tutti i paesi del mondo senza eccezioni e di chiedere loro una "posizione chiara sulla guerra russa in Ucraina e l'ascesa della Cina". I partecipanti al vertice dell'UE del 29-30 giugno hanno incaricato il servizio estero dell'UE di impegnarsi nella "diplomazia delle sanzioni" per cercare il sostegno degli stati per misure restrittive anti-russe.

america latina

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, america latina, ucraina, politica