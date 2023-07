https://it.sputniknews.com/20230717/putin-parla-dopo-il-secondo-attacco-terroristico-al-ponte-di-crimea-17370577.html

Putin parla dopo il secondo attacco terroristico al Ponte di Crimea

Putin conduce una riunione sul ponte di Crimea. Il presidente russo ha chiesto di fornire tutta l'assistenza alla ragazza ferita nell'attentato terroristico e... 17.07.2023, Sputnik Italia

Vladimir Putin ha espresso con certezza che verranno stabilite tutte le circostanze del nuovo attacco sul ponte di Crimea. Putin ha affermato che è importante fornire supporto alle persone che, per la chiusura forzata del ponte di Crimea, si sono trovate in una situazione difficile e ha chiesto di riferire su come vengono aiutate. Ha inoltre chiesto di riferire su come funzionano i percorsi alternativi al ponte e di garantire al massimo la sicurezza. Relativamente ai danni Putin ha rilevato la necessità di una valutazione completa e ripristinare tutto il più rapidamente possibile.

