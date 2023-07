https://it.sputniknews.com/20230717/paesi-brics-discuteranno-in-sudafrica-i-criteri-di-ammissione-per-i-nuovi-paesi-17369923.html

Paesi BRICS discuteranno in Sudafrica i criteri di ammissione per i nuovi paesi

Al vertice in Sudafrica, i leader dei paesi BRICS discuteranno i criteri per l'ammissione di nuovi paesi membri, tenendo conto delle numerose richieste di... 17.07.2023, Sputnik Italia

Il vertice BRICS si terrà a Johannesburg dal 22 al 24 agosto.“Il numero di Paesi interessati ad aderire ai BRICS testimonia la sua importanza sulla scena mondiale. Ora occorre discutere e concordare i criteri di valutazione di queste candidature, che avverrà al vertice dei presidenti" ha detto Vieira.Il Brasile, in particolare, sostiene la domanda del suo partner strategico, l'Argentina."Ma prima, come ho detto, dobbiamo sviluppare una road map per il futuro del gruppo e raggiungere il consenso sui criteri, tenendo conto delle numerose richieste che riceviamo", ha detto il ministro.BRICS unisce Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Numerosi altri paesi intendono aderire al blocco economico, tra cui Egitto, Argentina, Iran, Bangladesh e anche, secondo il ministero degli Esteri cinese, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita.

