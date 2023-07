https://it.sputniknews.com/20230717/onu-ha-ricevuto-lavviso-da-mosca-sulla-sospensione-dellaccordo-sul-grano-17369462.html

ONU ha ricevuto l'avviso da Mosca sulla sospensione dell'accordo sul grano

ONU ha ricevuto l'avviso da Mosca sulla sospensione dell'accordo sul grano

Le Nazioni Unite hanno ricevuto l'avviso da Mosca sulla sospensione dell'accordo sul grano, ha affermato a Sputnik una fonte dell'organizzazione a Istanbul. 17.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-17T11:44+0200

2023-07-17T11:44+0200

2023-07-17T11:44+0200

russia

onu

ucraina

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/801/47/8014745_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_b9edd0db61577b8335e8bb08e83a807f.jpg

L'accordo sul grano scade lunedì, non appena la parte russa sarà attuata, la Russia tornerà immediatamente all’accordo, ha dichiarato lunedì il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov."Posso confermare che le Nazioni Unite a Istanbul hanno ricevuto l’avviso dalla parte russa sulla sospensione dell'accordo", ha affermato la fonte.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione con il suo omologo sudafricano Cyril Ramaphosa, aveva affermato che gli obblighi di rimuovere gli ostacoli all'esportazione di cibo e fertilizzanti russi non erano stati rispettati. Putin ha sottolineato che l'obiettivo principale dell'accordo, vale a dire la fornitura di grano ai paesi bisognosi, anche nel continente africano, non è stato realizzato.All'inizio di giugno, l'UE ha esteso fino al 15 settembre le restrizioni all'importazione di prodotti agricoli ucraini in un certo numero di paesi dell'Unione. È stato riferito che, secondo la decisione, la libera circolazione dei prodotti è consentita solo negli Stati membri dell'UE, ad eccezione di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Si tratta di grano, mais, colza e semi di girasole. Alla fine di marzo, i primi ministri di alcuni paesi dell'UE si sono rivolti al capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo di intervenire nella crisi causata dall'afflusso di grano dall'Ucraina.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, onu, ucraina, politica