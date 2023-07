https://it.sputniknews.com/20230717/michel-non-invitera-zelensky-al-vertice-ue-celac-17369071.html

Michel non inviterà Zelensky al vertice UE-CELAC

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha abbandonato i piani di invitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice Unione... 17.07.2023, Sputnik Italia

Il giornale riprota che sebbene il politico ucraino abbia espressamente chiesto di partecipare in qualche modo al vertice, la parte ospitante nella persona di Charles Michel ha deciso di non invitarlo. La Vanguardia scrive che l'Europa ha bisogno di alleati nel Sud del mondo alla luce dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, perciò, durante l'evento, l'Unione Europea mira a creare tali legami."[L'UE mira a] diversificare le catene del valore e ridurre l'eccessiva dipendenza lavorando con partner affidabili", ha spiegato Josep Borrell, capo della diplomazia europea.In precedenza, il vertice della NATO si è tenuto a Vilnius. In Ucraina, i risultati del vertice sono stati definiti deludenti, poiché Kiev non ha ricevuto un invito ufficiale all'Alleanza del Nord Atlantico.

