Erdogan annuncia colloqui tra i ministri degli Esteri di Russia e Turchia sull'accordo sul grano

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan terrà colloqui con l'omologo russo Sergey Lavrov... 17.07.2023, Sputnik Italia

L'accordo sul grano scade lunedì, la Russia tornerà immediatamente alla sua attuazione non appena la sua parte russa sarà completata, ha affermato lunedì il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. In precedenza, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva dichiarato di contare sulla visita di Putin in Turchia ad agosto."Il mio ministro degli Esteri parlerà con il suo collega (russo). Io stesso, non appena tornerò dal tour, parlerò anche con il signor Putin. Quando ci incontreremo di persona ad agosto, discuteremo anche di questo argomento, discuteremo di come agiremo per rimuovere gli ostacoli all'esportazione di alimentari russi", ha detto Erdogan in un briefing all'aeroporto di Istanbul prima del suo tour nei Paesi del Golfo Persico.

