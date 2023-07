https://it.sputniknews.com/20230717/cremlino-laccordo-sul-grano-e-interrotto-17369279.html

Cremlino: l'"accordo sul grano" è interrotto

Cremlino: l'"accordo sul grano" è interrotto

Gli accordi relativi all'iniziativa del Mar Nero sono stati effettivamente sospesi, l'iniziativa è stata interrotta, la Federazione Russa tornerà... 17.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-17T11:05+0200

2023-07-17T11:05+0200

2023-07-17T11:12+0200

russia

onu

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/279/80/2798082_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_7475a242bb3ca6757964498e6a1886ba.jpg

L'"accordo sul grano" scade oggi."Effettivamente, gli accordi del Mar Nero sono scaduti oggi. Come ha detto in precedenza il presidente della Federazione Russa, la scadenza è il 17 luglio. Purtroppo, la parte che riguarda la Russia di questi accordi del Mar Nero non è stata finora attuata", ha spiegato Peskov ai giornalisti, aggiungendo che l’accordo non è più in vigore.Perskov ha sottolineato che non appena la parte russa degli accordi sarà soddisfatta, la Russia "tornerà immediatamente all'attuazione di questo accordo".In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione con il suo omologo sudafricano Cyril Ramaphosa, aveva affermato che gli obblighi di rimuovere gli ostacoli all'esportazione di cibo e fertilizzanti russi non erano stati rispettati. Putin durante la conversazione ha sottolineato che l'obiettivo principale dell'accordo, vale a dire la fornitura di grano ai paesi bisognosi, anche nel continente africano, non è stato realizzato.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, onu, ucraina