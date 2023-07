https://it.sputniknews.com/20230717/brasile-annuncia-la-volonta-di-diversi-paesi-di-aderire-al-loro-piano-sullucraina-17369174.html

Brasile annuncia la volontà di diversi paesi di aderire al loro piano sull'Ucraina

La posizione del Brasile sulla necessità di discutere le modalità di una soluzione pacifica in Ucraina è di grande interesse nel mondo, diversi paesi sono già... 17.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-17T13:03+0200

2023-07-17T13:03+0200

2023-07-17T13:03+0200

"Il presidente Lula, in tutte le sue dichiarazioni pubbliche e nei contatti privati ​​con i capi di Stato e di governo, difende l'urgente necessità di discutere i modi per costruire la pace. E questa posizione è di grande interesse", ha detto Vieira, commentando la proposta del presidente del Brasile per creare un gruppo di paesi non coinvolti nel conflitto in Ucraina, per promuovere la pace.La cerchia di paesi che vogliono unirsi a tali sforzi sta crescendo, ha affermato."Diversi paesi sono pronti a unirsi a questo sforzo, e un esempio è l'annunciata iniziativa dei paesi africani per stabilire un dialogo con le parti in conflitto. Ci vorrà del tempo, ma questo è ciò che porterà alla pace a cui aspiriamo", ha spiegato il ministro.Secondo il diplomatico, il governo brasiliano in relazione al conflitto ucraino aderisce alla posizione ripetutamente espressa dal presidente del paese: non inviare armi alle sue parti.Il presidente del Brasile ha detto che gli Stati Uniti e l'Europa dovrebbero iniziare a parlare di un accordo sull’Ucraina, piuttosto che incoraggiare il conflitto. Ha esortato i paesi non coinvolti nel conflitto in Ucraina ad assumersi la responsabilità di portare avanti i negoziati per una soluzione, nonché a fornire alla Russia "condizioni minime" per porre fine a questo conflitto. Inoltre, Lula da Silva ha suggerito di creare un formato simile al G20 per discutere la situazione in Ucraina.

