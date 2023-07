https://it.sputniknews.com/20230717/attaccato-il-ponte-di-crimea-ci-sono-vittime-e-feriti-17368618.html

Attaccato il ponte di Crimea, ci sono vittime e feriti

A seguito dell'incidente sul ponte di Crimea sono morte due persone, riferisce la sede operativa del Kuban, citando Ministero della Salute del Territorio di... 17.07.2023, Sputnik Italia

"Il Ministero della Salute del Territorio di Krasnodar ha riferito che due persone sono morte a causa di un'incidente sul ponte di Crimea. Una ragazza minorenne è rimasta ferita. Come riportato in precedenza, si sta preparando per il trasporto in ambulanza aerea in una struttura medica regionale”, afferma la sede operativa.In precedenza, il capo della Crimea, Sergey Aksenov, aveva annunciato la sospensione del traffico automobilistico sul ponte di Crimea a causa di un'emergenza nell'area del 145° pilone del ponte dal territorio di Krasnodar.Intanto, è stato ripreso il traffico ferroviario sul ponte di Crimea. Il binario ferroviario del ponte di Crimea non è stato danneggiato, la Crimea è collegata alla Russia continentale da un corridoio terrestre a nord, la penisola non è isolata, ha affermato il presidente del parlamento crimeano Konstantinov.Secondo quanto riportato dai media ucraini, l'attacco al ponte di Crimea è un'operazione speciale del servizio di sicurezza e della Marina ucraina, per la sua attuazione sono stati utilizzati droni navali.

