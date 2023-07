https://it.sputniknews.com/20230716/yellen-lotta-contro-laggiramento-delle-sanzioni-da-parte-della-russia-uno-dei-compiti-principali-17366796.html

Yellen: lotta contro l'aggiramento delle sanzioni da parte della Russia uno dei compiti principali

Yellen: lotta contro l'aggiramento delle sanzioni da parte della Russia uno dei compiti principali

16.07.2023

"Uno dei nostri obiettivi principali quest'anno è combattere i tentativi russi di aggirare le nostre sanzioni. La nostra coalizione si sta basando sugli sforzi che abbiamo compiuto negli ultimi mesi per fermare questi tentativi", ha detto Yellen in una conferenza stampa in India.Come ha osservato yellen, gli Stati Uniti e i loro alleati "continueranno a limitare l'accesso della Russia alle attrezzature e alle tecnologie militari" di cui Mosca ha bisogno per condurre l'operazione militare speciale in Ucraina.Yellen ha aggiunto che è anche necessario "raddoppiare il sostegno all'Ucraina questa settimana"."Lasciatemi dire che la nostra coalizione sostiene incondizionatamente l'Ucraina. Gli Stati Uniti saranno dalla parte dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. E so che alleati e partner della nostra coalizione faranno lo stesso. Il sostegno al bilancio è vitale per la resistenza dell'Ucraina ”, ha detto il segretario al Tesoro statunitense.

