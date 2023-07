https://it.sputniknews.com/20230716/putin-russia-ha-il-diritto-di-rispondere-alluso-di-munizioni-a-grappolo-da-parte-di-kiev-17366441.html

Putin: Russia ha il diritto di rispondere all'uso di munizioni a grappolo da parte di Kiev

Putin: Russia ha il diritto di rispondere all'uso di munizioni a grappolo da parte di Kiev

La Russia si riserva il diritto di rispecchiare l'uso di munizioni a grappolo contro di essa, ha dichiarato il presidente Vladimir Putin

“Fino ad ora non l'abbiamo fatto, non le abbiamo usate e non ne abbiamo avuto necessità, nonostante la nota carenza di munizioni in un certo periodo di tempo che abbiamo avuto anche noi, ma non l'abbiamo fatto. Ma ovviamente, se vengono usati contro di noi, ci riserviamo il diritto di rispecchiare tali azioni", ha detto il capo dello stato, aggiungendo che la Russia ha una scorta sufficiente di tali proiettili.Secondo Putin, gli Stati Uniti hanno deciso queste consegne “non per una bella vita”, ma perché loro stessi stanno affrontando una carenza di munizioni."L'esercito ucraino usa fino a cinque o seimila, diciamo, proiettili calibro 155 mm al giorno di ostilità, mentre gli Stati Uniti ne producono 15mila al mese. Non ne hanno abbastanza e l'Europa non ne ha già abbastanza. Ma loro non hanno trovato niente di meglio che offrire l'uso di munizioni a grappolo", ha detto il presidente.Ha ricordato che la stessa amministrazione statunitense ha definito un crimine l'uso di munizioni a grappolo."Ecco, penso che questo sia il modo in cui dovremmo trattarlo", ha concluso Putin.Il 7 luglio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la sua decisione di fornire al regime di Kiev munizioni a grappolo e una settimana dopo il Pentagono ha riferito che l'Ucraina le aveva già ricevute, non solo dagli Stati Uniti, ma anche da altri paesi.

