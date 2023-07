https://it.sputniknews.com/20230716/primo-ministro-iracheno-arriva-in-siria-in-visita-ufficiale-17367757.html

Primo ministro iracheno arriva in Siria in visita ufficiale

Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani è arrivato domenica in visita ufficiale in Siria, è stato ricevuto dal presidente siriano Bashar al-Assad... 16.07.2023, Sputnik Italia

iraq

siria

All'inizio di giugno, il servizio stampa di al-Sudani ha riferito che Assad aveva invitato il primo ministro iracheno a visitare la Siria."Durante una cerimonia di ricevimento ufficiale al Palazzo presidenziale, il presidente Bashar al-Assad ha ricevuto il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani, arrivato in Siria in visita ufficiale a capo della delegazione", ha dichiarato l'ufficio di Assad.Secondo la nota, Assad sta tenendo colloqui con il primo ministro iracheno sulle relazioni bilaterali e sulla cooperazione in vari campi, nonché su questioni di reciproco interesse.

